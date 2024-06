Hogan Lovells e Rebaza, Alcázar & De Las Casas con Enel nella cessione delle società di generazione elettrica Enel Generación Perú e Compañía Energética Veracruz a Niagara Energy

Luca Picone, Pierluigi Feliciani

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Enel Perú S.A.C., società del Gruppo Enel, nella cessione della totalità delle partecipazioni detenute nelle società di generazione elettrica Enel Generación Perú S.A.A. e Compañía Energética Veracruz S.A.C. a Niagara Energy S.A.C., società peruviana controllata dal fondo di investimento globale Actis, a fronte di un corrispettivo totale pari a circa 1,3 miliardi di dollari USA (circa 1,2 miliardi di euro), corrispondenti a circa 2,1 miliardi di dollari USA in termini di enterprise value complessivo (circa 2 miliardi di euro, riferito al 100%).

Per Enel l’operazione è stata curata da un team in-house composto da Rodolfo Avogadro Di Vigliano, Head of Legal and Corporate Affairs Rest of the World, e da Giuseppe Ciccarelli, M&A Legal Affairs.

Hogan Lovells ha assistito Enel con un team internazionale coordinato dal partner Luca Picone e composto dal counsel Pierluigi Feliciani, dal senior associate Martino Filippi e dall’associate Gianluca Ceci, con i partner Peter Cohen e Matthew Schernecke, il senior associate Jake Shaner dell’ufficio di New York.

Per gli aspetti di diritto peruviano, Enel è inoltre stata assistita da Rebaza, Alcázar & De Las Casas con un team guidato dal partner Alberto Rebaza e composto dal partner Luis Miguel Elías, dal senior associate Rafael Santín e dall’associate Josefina Arana.