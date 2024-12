Hogan Lovells in Italia ottiene la Certificazione della Parità di Genere

Andrea Atteritano

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells comunica di aver ottenuto la Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, unico standard nazionale in materia, da parte dell’Ente Certificatore Bureau Veritas, a conclusione di un lungo e interessante processo di verifica di indicatori chiave qualitativi e quantitativi valutati anche con interviste a dipendenti e professionisti/e e relativi a sei aree: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

L’Ente certificatore ha condotto le attività di verifica, coinvolgendo entrambe le sedi italiane dello Studio, sia in presenza che da remoto, e al termine della valutazione condotta, ha certificato lo Studio con un punteggio superiore al 90%.

Andrea Atteritano, partner, Diversity Champion per l’Italia commenta: “Abbiamo scelto di intraprendere questo percorso di certificazione per mettere alla prova la tenuta della nostra politica DE&I, capire quanto riusciamo ad attuarla nella quotidianità della nostra vita lavorativa e individuare, attraverso il confronto con un soggetto terzo, autorevole e indipendente, quali nuove frontiere ci aspettano e dove e come possiamo ancora migliorare. Sono stati mesi di intenso lavoro e ringrazio il nostro focus team che ha lavorato intensamente per questo risultato e il nostro comitato DE&I, che è il motore di tutte le nostre iniziative. Lavorare insieme con le nostre diversità ci dà la possibilità di fare sempre nuovi passi avanti.”