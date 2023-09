Hogan Lovells: Miguel Zaldivar confermato CEO per un secondo mandato

I partner di Hogan Lovells hanno votato la conferma di Miguel Zaldivar nel ruolo di CEO per un secondo mandato di 4 anni che terminerà il 30 giugno 2028.



Zaldivar ha iniziato il suo primo mandato in qualità di CEO il 1° luglio 2020. Nonostante le sfide degli ultimi anni, tra cui la guerra in Ucraina, la pandemia, livelli di inflazione senza precedenti ed un calo dei servizi legali a livello globale, grazie al lavoro di Zaldivar e del suo team lo Studio ha potuto registrare risultati finanziari da record su vari fronti tra cui ricavi, PPEP, RPL, PPL, confermando il proprio posizionamento tra i maggiori player in ambito legale a livello globale.



Marie-Aimée de Dampierre, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hogan Lovells ha dichiarato: "Miguel e il suo team hanno ottenuto risultati eccezionali negli ultimi tre anni, guidando il nostro Studio in tempi turbolenti e senza precedenti, raggiungendo le performance finanziarie più alte di sempre. Miguel è un manager dalla visione e strategia chiare, che crediamo ci porterà nei prossimi anni a raggiungere risultati sempre migliori, continuando a promuovere la nostra cultura ambiziosa e solidale. Siamo grati a Miguel per la sua leadership e il suo impegno nei confronti dello Studio".



Zaldivar ed il suo team hanno posto forte attenzione alla qualità, impegnandosi a fare leva sui punti di forza riconosciuti dello Studio nei settori altamente regolamentati, come ad esempio quello dell'energia, della istituzioni finanziarie, lifescience, media e telecomunicazioni, mobilità e tecnologia. Lo Studio ha anche dato priorità all'approfondimento e al rafforzamento delle relazioni con molti dei suoi clienti globali e alla ristrutturazione delle proprie operazioni commerciali (inclusa una revisione completa di tutte le sue partecipazioni immobiliari). Inoltre, Zaldivar ha sviluppato solidi piani aziendali per i quattro "motori economici" di Hogan Lovells: Washington, D.C., Londra, Germania e Parigi, e si è concentrato su una crescita significativa nei mercati strategici di New York, Texas, California e Asia.



Miguel Zaldivar, CEO di Hogan Lovells ha così commentato la sua nomina: "Sono profondamente onorato di poter ricoprire un altro mandato come CEO di Hogan Lovells, realtà in cui ho trascorso la maggior parte della mia carriera. Essendo uno dei pochi studi legali globali realmente integrati, Hogan Lovells ha la fortuna di rappresentare molte delle aziende leader a livello globale e dei top brand nelle loro questioni più complesse in tutte le giurisdizioni. Sappiamo che per guadagnarci questa fiducia dobbiamo offrire valore e una consulenza di qualità costantemente elevata. Abbiamo raggiunto risultati straordinari negli ultimi tre anni, nonostante le numerose sfide del mercato globale. Siamo una realtà unica nel panorama legale, grazie alle nostre alte performance e alla nostra cultura aziendale distintiva. È per questo che siamo conosciuti come un ottimo posto in cui lavorare e crescere. Non vedo l'ora dell'opportunità di continuare a far crescere ed evolvere il nostro Studio".