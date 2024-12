Hogan Lovells nel secondo programma di covered bond da 5 miliardi di euro di Iccrea Banca e nell’emissione inaugurale del programma

Annalisa Litta, Leonardo Tripaldi, Alessandro Azzolini

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, nella strutturazione del suo secondo programma di covered bond da 5 miliardi di euro e nel perfezionamento dell’emissione inaugurale per un valore nominale di 750 milioni di euro, a tasso fisso con scadenza 2029, a valere sul medesimo programma.

Si tratta del primo programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite approvato in Italia da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la quotazione sul mercato regolamento Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana - Gruppo Euronext.

Il programma è stato inoltre strutturato per consentire l’attribuzione alle obbligazioni bancarie garantite emesse del label “Premium”, ai sensi della nuova normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.

Il team Hogan Lovells è stato coordinato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, coadiuvata dal senior associate Alessandro Azzolini e dagli associate Leonardo Tripaldi, Cecilia Cancellieri e Davide Di Falco. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dalla Head of Tax Italy Serena Pietrosanti e dalla Counsel Maria Cristina Conte.