Honeywell lancia un’OPA su Civitanavi Systems: Bird & Bird e PedersoliGattai gli advisor legali

Stefano Silvestri, Federico Valle, Nicola Brunetti, Enrico Candotti

Honeywell International Inc. (“Honeywell”), conglomerata americana quotata al NASDAQ e operante alivello globale in diversi ambiti industriali ad alto contenuto tecnologico, tra cui il settore Aerospace, halanciato – mediante la propria controllata Honeywell S.r.l. - un’Offerta Pubblica Totalitaria Volontaria, finalizzata al delisting, sul 100% delle azioni di Civitanavi System S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan attiva nella ricerca, progettazione e produzione di sistemi e sensori inerziali, applicati ai più avanzati settori nazionali e internazionali dell’industria civile e della difesa.

Nell’operazione Honeywell è assistita da Bird & Bird con un team multidisciplinare coordinato dai partner Stefano Silvestri e Federico Valle e composto, per i profili M&A e Capital Market, dalla senior associate Linda Pietrostefani, e dagli associate Laura Pallanza, Paride Bordoni e Giorgio Cesari.

Civitanavi System Ltd, socio di controllo che detiene oltre il 66% delle azioni di Civitanavi e che ha sottoscritto con Honeywell un impegno di adesione alla suddetta offerta, è assistito da PedersoliGattai con un team coordinato dai partner Bruno Gattai e Nicola Brunetti e composto dal counsel Enrico Candotti e dall’associate Tommaso Soragni.

Il controvalore massimo dell’operazione è pari a circa Euro 200 milioni ed il suo perfezionamento rimane soggetto all’avveramento di una serie di condizioni previste negli accordi tra le parti, tra cui l’autorizzazione da parte della autorità competenti.

Advisor finanziari dell’operazione sono Unicredit per Honeywell e Rothschild per Civitanavi System Ltd.