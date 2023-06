I dissuasori per piccioni migliorano l’edificio di Eugenio Correale

A ultrasuoni, o più semplicemente, ad aghi. Allontanare i piccioni con dei dissuasori, soprattutto nel periodo estivo e in alcune città italiane più che in altre, è argomento di assemblee condominiali. I piccioni possono creare problemi, in alcuni casi anche con serie conseguenze per l’edificio e la salute di chi vi abita. Il guano, infatti, può danneggiare in maniera irreparabile le superfici su cui si deposita, perché gli escrementi sono acidi e corrodono legno e metallo.

L’installazione di dissuasori...