I divieti del regolamento di condominio sono opponibili senza necessità di trascrizione

Nel condominio si possono imporre divieti ai condòmini a condizione che vengano espressi in maniera inequivoca. Vincolano gli acquirenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nei rogiti d’acquisto si faccia riferimento al regolamento di condominio il quale, seppure non accluso, si riterrà conosciuto o accettato in base al suo richiamo o menzione. Lo precisa la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2562 del 30 settembre 2024.

Il caso

Il tribunale ambrosiano accertava che la canna...