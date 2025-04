I limiti all’applicazione della misura dell’espulsione dello straniero in alternativa alla detenzione

Immigrazione - Misura dell’espulsione - In alternativa alla detenzione - Applicazione - Limiti - Tutela della vita privata e familiare.

L’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in una ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Corte di Cassazione...