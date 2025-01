I magistrati alle urne nel mezzo della sfida sulla separazione carriere

Anm al rinnovo. È partita domenica, per concludersi oggi, la procedura di elezione digitale per la definizione del nuovo comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati. Cinque le liste in campo: Area, Magistratura indipendente, Magistratura democratica, Articolo Centouno, Unità per la Costituzione.

Oltre 150 i candidati per i 36 posti del Comitato, che poi eleggerà presidente e giunta esecutiva centrale. Si chiude l’era di Giuseppe Santalucia, che ha deciso di non ricandidarsi....