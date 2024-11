Dalla responsabilità per le negligenze e inadempienze in cui incorre l’amministratore non discende l’automatica condanna al risarcimento del danno qualora le malagestioni non abbiano procurato concreti e provati pregiudizi patrimoniali al condominio. E’ quanto precisa il Tribunale di Napoli con sentenza n. 9711 pubblicata il 12 novembre 2024.

Il caso...