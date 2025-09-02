Il Consorzio Eurolink con IHI Corporation e Società Stretto di Messina hanno firmato il contratto per iniziare le attività di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina – gli Studi legali coinvolti IHI Corporation è stata assistita da LawaL Legal & Tax Advisory mentre Eurolink è stata assistita nella negoziazione dallo Studio Legale Associato Caporale Carbone Giuffrè Strano







