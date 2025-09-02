Il Consorzio Eurolink con IHI Corporation e Società Stretto di Messina hanno firmato il contratto per iniziare le attività di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina – gli Studi legali coinvolti
IHI Corporation è stata assistita da LawaL Legal & Tax Advisory mentre Eurolink è stata assistita nella negoziazione dallo Studio Legale Associato Caporale Carbone Giuffrè Strano
Il CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) ha approvato il Progetto Definitivo del Ponte insieme a una serie di rilevanti opere complementari strategiche per il territorio.
La delibera del CIPESS segue la firma dell’Atto Aggiuntivo al Contratto originario tra la Concessionaria Stretto di Messina S.p.A. e il Contraente Generale Eurolink S.c.p.A., guidato da Webuild, per un valore di €10,6 miliardi.
I lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina saranno eseguiti da Webuild insieme ad alcuni dei più importanti player di riferimento nel settore tra cui il Sacyr (Spagna) e IHI Corporation (Giappone).
L’opera si inserisce nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T (Trans-European Transport Network) e contribuirà a rafforzare l’integrazione logistica, economica e sociale del Sud Italia e il suo ruolo strategico nel contesto europeo e mediterraneo.
IHI è stata assistita da LawaL con un team guidato da Marco Pallucchini Wrede.
Studio Legale Associato Caporale Carbone Giuffre’ Strano ha assistito Eurolink nella negoziazione dell’Atto Aggiuntivo con un team guidato da Giuseppe Giuffrè e Giampiero Fumel.