LEGANCE nell’emissione da 20 milioni di Friulia

Antonio Siciliano

Legance ha prestato assistenza nel contesto dell’emissione di un prestito obbligazionario da 20 milioni di euro da parte di Friulia S.p.A., finanziaria regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’emissione è destinata a rafforzare il legame con il tessuto economico della Regione, aumentando gli interventi a favore delle PMI del territorio. Il prestito obbligazionario, strutturato dall’arranger Credit Agricole Italia S.p.A., che agisce anche in qualità di paying agent, è stato quotato sul sistema multilaterale di negoziazione di Euronext Milan.

Legance ha agito con un team guidato dal partner Antonio Siciliano e composto dalla senior associate Alice Giuliano e dall’associate Niccolò Milesi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Melania Giorgio.

Loan Agency Services ha agito in qualità di issuing agent, calculation agent e listing sponsor, con un team coordinato dall’equity partner Domitilla de Nucci e dalla principal consultant Valeria Fraioli, coadiuvate dal senior associate Giuseppe Guerriero e dall’analyst Michela Agosti.