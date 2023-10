Il contenzioso sulle cessioni dei crediti in ambito bancario









WEBINAR 7 NOVEMBRE 2023, ore 15.00 – 17.30

La cartolarizzazione è un meccanismo che serve a trasformare dei crediti illiquidi in crediti liquidi, per riscuoterli più velocemente. Il suo obiettivo è quello di consentire alle Banche di trasformare crediti pecuniari (deteriorati, sofferenze bancarie, incagli) presenti e futuri, in titoli obbligazionari anche a breve termine (Asset-Backed Securities) da rilanciare nel mercato. Quindi le cartolarizzazioni, sempre più agevolate dal legislatore nazionale ed europeo, avranno sicuramente un utilizzo destinato a crescere sempre più nel tempo.



L’evento, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, vuole essere un momento di approfondimento per il professionista che si occupa di cessione dei crediti in ambito bancario, in particolare sui temi della legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e degli oneri probatori nella cartolarizzazione dei crediti. In chiusura è previsto un ‘question time’ di domande e risposte.

L'evento è libero e gratuito previa registrazione online

Accreditamento

L’evento è stato accreditato da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone per n. 3 c.f. ai ni dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua. Sarà cura dell’Ordine gestire e assegnare i crediti formativi a coloro i quali avranno eettivamente partecipato al webinar

