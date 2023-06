Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei fondi del PNRR di Rossana Mininno

Con la legge 21 giugno 2023, n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, il legislatore è intervenuto - in senso amputativo - sulla tipologia di controlli attribuiti alla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei fondi del PNRR

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF)

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato istituito, a livello euro-normativo, con il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 .



Come considerato dal normatore euro-unitario, «[l']insorgere della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche, sociali e di bilancio nell'Unione e nel mondo, richiedendo una reazione urgente e coordinata sia a livello di Unione che a livello nazionale per far fronte alle enormi...