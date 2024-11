Il divieto generico del regolamento di condominio non esclude la scuola di danza

Se la clausola del regolamento di condominio non contiene limitazioni enunciate in modo chiaro ed esplicito, né specifica quali siano le attività vietate, non può ritenersi costituita la servitù reciproca concernente il divieto di adibire i locali di proprietà esclusiva a scuola di danza. E’ quanto precisa il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 2529 pubblicata il 12 novembre 2024.

Il caso

Un condomino si rivolgeva al tribunale nocerino chiedendo di inibire l’uso di due locali posti...