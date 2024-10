Il fumogeno integra il reato solo se acceso in luogo concretamente affollato

Accendere un fumogeno in pieno giorno non integra necessariamente il reato previsto dall’articolo 703 del codice penale (Accensioni ed esplosioni pericolose). Secondo la Cassazione (sentenza n. 36716/24), infatti, per integrare la fattispecie delittuosa è necessario precisare di che tipo di fumogeno si tratti e soprattutto chiarire se davvero sia stata messa in pericolo la pubblica incolumità.

Venendo ai fatti l’imputato – con i detenuti della casa circondariale di Bolzano – ha acceso un fumogeno...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi