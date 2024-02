Il Gruppo Autosped G acquisisce E4M e Gedi da CTS

Davide Guardamagna e Gabriele Piccinini

La società G&A S.p.A., facente parte del Gruppo Autosped G, ha concluso un accordo con la famiglia Bertani di Roma, titolare della CTS S.r.l., per acquistare la società E4M S.r.l. che opera nel trasporto dei prodotti petroliferi, con sedi a Castelnuovo Scrivia, Roma, Livorno, Marghera, Taranto tramite la controllata Meritrans e GE.DI. srl, officina meccatronica, con sedi a Pomezia e Livorno, tramite la consociata Autoservice24.

Nell’ambito dell’operazione il team M&A interno al Gruppo Autosped G, composto da Roberto Promutico e Sara Merlo, si è avvalso della consulenza di GeAlex – Guardamagna e Associati nella persona dell’Avv. Gabriele Piccinini affiancato dal Partner Avv. Davide Guardamagna per gli aspetti legali, di Auditores Italy nella persona del dott. Michele Zilli e del dott. Luca Bertoli per quelli contabili e financial, dello Studio Alfuor e Associati nella persona del dott. Francesco Dori per i profili fiscali. La famiglia Bertani e il Gruppo CTS sono stati assistiti dallo Studio Taragoni & Partners di Roma in persona del dott. Giuseppe Taragoni e del dott. Leonardo Palma per gli aspetti societari, legali e fiscali.”