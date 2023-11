Il Gruppo Star New Generation acquisisce Ricami NBM – Gli studi legali

Chiara Cella, Federica Paiella, Franco Gialloreti, Silvia Zorzetto









Il Gruppo Star New Generation, società di portafoglio del fondo di investimento Star IV Private Equity Fund gestito da Star Capital SGR S.p.A., ha acquisito l’80% di Ricami NBM S.r.l., società con sede a Carpi (MO) specializzata nella progettazione e produzione di ricami per i principali marchi del lusso.



Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Star New Generation per tutti gli aspetti legali connessi all’acquisizione e al finanziamento dell’operazione con un team guidato da Chiara Cella (in foto, prima a sinistra) e composto da Tommaso Carcaterra, Chiara Gaudio, Sofia Pierro e Martina Pagliara; lo studio Russo De Rosa Associati con un team composto da Leo De Rosa, Gialloreti (in foto, centro in alto), Pietro Perenzin e Alessandro De Luigi per le due diligence fiscali e per la struttura delle operazioni; lo studio De Luca & Partners per le due diligence giuslavoristiche, da Pambianco per le due diligence di business e da ERM per le due diligence ambientali, salute e sicurezza.



Lo studio legale Dentons ha assistito la banca finanziatrice in relazione al finanziamento a supporto dell’operazione, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti (in foto, centro in basso) coadiuvati dai trainee Anna Zanoni e Giovanni Vianello.



Essentia Advisory ha invece assistito il Gruppo SNG nel reperimento dei finanziamenti bancari. Le due diligence sono state effettuate da Deloitte per la parte finanziaria.



I venditori sono stati assistiti da Pedersoli con un team composto da Silvia Zorzetto (in foto, quarta a destra) e da Maria Caterina Signorini, coordinato da Alessandro Marena per gli aspetti legali e da studio Mantovani & Associati per gli aspetti contabili e fiscali.



Equita K Finance, partner italiano di Clairfield International e parte del Gruppo EQUITA, ha svolto il ruolo di advisor finanziario per conto dei venditori.