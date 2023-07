Il prezzo deve distinguere il costo della cauzione di Marina Castellaneta

Il consumatore si può sempre sottrarre al pagamento restituendo il contenitore









Il prezzo di vendita di un prodotto confezionato in contenitori a rendere non deve includere il costo della cauzione perché il consumatore può ottenere il rimborso di quanto versato al momento dell’acquisto. Pertanto, l’importo della cauzione non è un elemento inevitabile del prezzo.

È la Corte di giustizia dell’Unione europea a precisarlo con la sentenza depositata il 29 giugno, nella causa C-543/21, centrale per la corretta applicazione della direttiva 98/6/Ce relativa alla protezione dei consumatori...