Il superamento del principio solidaristico in materia di confisca e sequestro di valore

I termini della questione sottoposta all’attenzione delle sezioni unite

Con l’ordinanza n. 22935, depositata il 6 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sez. VI penale, ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 co. 1 (ovvero ai sensi del co. 1 bis) c.p.p., alcune interessanti questioni in materia di confisca per equivalente.

Il tema controverso riguarda la perdurante validità, o comunque l’ampiezza applicativa...