Il team di Energy di Ontier ha assistito Iberdrola nella negoziazione e sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA)

Il team di Energy di Ontier ha assistito Iberdrola, uno dei leader mondiali nel settore delle energie rinnovabili, nella negoziazione e sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA) off-site con Bayer per garantire la fornitura a prezzo fisso di energia solare, per 11 anni, dall’impianto fotovoltaico di Montefiascone (VT).

Ontier ha assistito Iberdrola negli aspetti contrattuali dell’operazione, grazie alla quale il colosso tedesco dell’industria farmaceutica si assicura l’approvvigionamento nel lungo periodo di oltre 3GWh di energia solare all’anno per il sito di Garbagnate Milanese (MI).

Verrà inoltre evitata l’emissione in atmosfera di oltre 912 tonnellate di CO2, a testimonianza dell’impegno che Iberdrola, affiancata da Ontier, assicura per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e per la promozione di un consumo energetico più pulito e consapevole.