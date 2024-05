Il tempus regit actum viene mitigato per esigenze di affidamento del reo

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione reali - Confisca - Patrimoniali - Confisca allargata - Divieto di giustificare la legittima provenienza introdotto dalla legge n. 161/2017 - Applicazione retroattiva - Eccezione. (Costituzione, articolo 25, comma 2; Cp, articoli 200 e 240-bis, comma 1, Cp; Cpp, articolo 321, comma 2; Legge n. 161/2017, articolo 31; Dl n. 306/1992, articolo 12-sexies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992)



Il divieto probatorio previsto dall’articolo 240-bis, comma 1, Cp - come introdotto dall’articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca cosiddetta “allargata” (o del sequestro ad essa finalizzato), sul presupposto che il danaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, vale anche per i beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronunzia delle Sezioni unite n. 33451/2014, Repaci) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161/2017).