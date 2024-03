I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale della società OMAS Tecnosistemi S.p.A.

Emanuele Gnugnoli, Piero Pagani

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, thè e caffè, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale della società OMAS Tecnosistemi S.p.A.

OMAS Tecnosistemi, con sede a Cerro Maggiore (MI), è specializzata in soluzioni per linee di riempimento e tappatura completamente automatiche per il settore cosmetico, make-up, personal care e farmaceutico.

Nell’operazione IMA è assistita da Poggi & Associati, con un team coordinato dal partner dott. Emanuele Gnugnoli (nella foto a sinistra) e dall’avvocato Massimo Castiglioni, coadiuvati per gli aspetti legali dall’avvocato Marella Lavarone e, per gli aspetti fiscali, dal partner dott.ssa Alessandra Dalmonte e dal dott. Luca Fantinel.

Il venditore, holding facente capo all’imprenditore Savino Giudici, è assistito – per gli aspetti contabili, legali e fiscali – dallo studio Caravati Pagani, con un team coordinato dal partner Piero Pagani (nella foto a destra), coadiuvato, per gli aspetti legali, dall’avv. Tina Bauce e, per gli aspetti fiscali, dalla dott.ssa Maura Omarini.