Image Building Advisor per le media relations di Gianni & Origoni

Image Building, società di consulenza in comunicazione fondata nel 1987 da Giuliana Paoletti, è stata scelta in qualità di Advisor per le media relations di Gianni & Origoni.

Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da circa 450 professionisti dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shanghai.

Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e acquisizioni, diritto societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario, diritto del lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, energia e infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trasporti e navigazione, trust e patrimoni.