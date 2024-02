Immigrazione: spetta anche al capitano della nave privata l’approdo in porto sicuro

Il comandante della nave privata, battente bandiera italiana, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio ex articolo 358 del Codice penale quanto al salvataggio in mare di persone, in ragione degli obblighi di prestare soccorso a navi in pericolo previsti dalla normativa nazionale (articoli 489 e 590 del Codice della navigazione) e sovranazionale (articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - Unclos, cosiddetta Convenzione di Montego Bay, ratificata con legge...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi