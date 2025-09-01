Impugnazioni: quando l’appello breve è inammissibile
Per la Suprema corte la specificità dell’appello non si misura sulla quantità di parole, ma sulla rilevanza critica rispetto ai motivi della sentenza impugnata. Così la quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 28468/2025 cassa l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello, in quanto troppo breve e carente di specificità, proposto da un imputato condannato in primo grado per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate...