Omessa notifica avviso udienza a uno dei difensori: nullità sanabile
La Cassazione ha chiarito che l’omessa notifica dell’avviso d’udienza a uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio che va eccepita dall’altro difensore o dall’eventuale sostituto
La prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 29848/2025, ha affrontato le conseguenze derivanti dall’omessa notifica dell’avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia dell’imputato. Secondo la S.C., tale vizio processuale dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita nei termini di legge dall’altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato.
La vicenda
Nella vicenda, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza dell’imputato...