Prevalenza del sequestro e della confisca sul fallimento, il punto della Cassazione

Il tema dei rapporti che sussistono tra il sequestro (e la successiva confisca) e la procedura di fallimento è stato oggetto di una recente trattazione in sede di Corte di Cassazione (Cass. pen. 31.7.2025 n. 28138) e quindi appare di un certo interesse vedere come i giudici del Supremo collegio abbiamo risolto questa situazione che può anche avere un carattere conflittuale.

Dobbiamo mettere in evidenza che la Corte di Cassazione, nella sentenza 31.7.2025 n. 28138, ha stabilito un principio che appare...