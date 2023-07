Insulti, violenze, danni: a scuola si ripara con la mediazione di Valentina Maglione

Si è chiuso a maggio il progetto voluto dall’Autorità garante per l’infanzia e realizzato in 13 istituti: corsi di formazione per studenti, docenti, Ata e genitori per aiutare a comporre i conflitti









Il confronto e il dialogo, l’ascolto e l’empatia, con il sostegno della mediazione, si fanno spazio accanto alle tradizionali punizioni per rispondere alle situazioni conflittuali che nascono a scuola. L’utilizzo di questi strumenti è stato infatti al centro del progetto «Riparare: conflitti e mediazione a scuola», voluto dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e realizzato in collaborazione con la cooperativa Dike e l’Istituto Don Calabria.

Il progetto, chiuso a maggio, è nato dal presupposto...