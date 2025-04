L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E OPPORTUNITÀ PER L’AVVOCATURA”.

Il seminario si propone di approfondire il tema dell’intelligenza artificiale e capire quali possano essere le opportunità da cogliere dagli Avvocati. Partendo dall’inquadramento normativo dell’Unione Europea e nazionale, si passerà ai sistemi Large Language Model (LLM), la tecnologia AI avanzata incentrata sulla comprensione e sull’analisi del testo. Si esamineranno quindi le relazioni tra AI e diritto di famiglia, le implicazioni sulla privacy e l’impatto che ha sulla comunicazione legale. Si discuterà infine di alcune applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale, evidenziando l’importanza di avere dati affidabili e aggiornati con un focus sulle soluzioni AI de Il Sole 24 ORE per l’Avvocato.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 6 maggio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA