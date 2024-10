Intelligenza artificiale e sviluppo di farmaci tra innovazione e regolamentazione

L’intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso nel campo dello sviluppo dei medicinali come strumento potenzialmente in grado di migliorarne ogni sua fase, in termini di efficienza, precisione e velocità. La sfida del legislatore europeo e nazionale è quella di bilanciare l’esigenza di disporre di sistemi di AI affidabili e sicuri, con la flessibilità di cui tali tecnologie devono beneficiare per mantenersi all’avanguardia. Il 9 settembre 2024, l’Agenzia Europea dei Medicinali ha adottato un...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi