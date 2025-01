Investindustrial acquisisce la maggioranza di Eurovetrocap. Gli studi coinvolti

Corrado Borghesan, Fabio Fauceglia, Erika Brini Raimondi e Gaetano Carrello

Luxury Cosmetic Solutions Investments, società di investimento gestita in modo indipendente da Investindustrial, ha concluso un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Eurovetrocap S.p.A., azienda leader nel settore del packaging per cosmetici.

La famiglia Cattaneo, fondatrice di Eurovetrocap, manterrà una partecipazione di minoranza nella Società che continuerà a essere guidata dal CEO Giampaolo Hermann e l’attuale management.

Investindustrial si è avvalsa di Chiomenti come advisor legale, con un team multidisciplinare guidato dai partner Carlo Croff e Corrado Borghesan, e composto dal senior associate Gianluca Riccardino e dagli associate Maria Laura Zucchini, Giorgia Cutino, Francesca Andrisani e Adalberto Bruno Rurale, per i profili corporate e M&A; dal partner Massimo Antonini, insieme alla counsel Elisabetta Costanza Pavesi e alla senior associate Giulia Zoppis, per i profili tax; dalla counsel Fiona Gaia Gittardi per i profili labour dell’operazione.

Orrick ha assistito Eurovetrocap con un team guidato dal partner Fabio Fauceglia e composto dall’of counsel Leonardo Pinta, dal senior associate Eugenio Zupo, dal managing associate Giuseppe Fichera, dalle associate Lucrezia Marchionni e Chiara Iannuzzi, e dagli avvocati Riccardo Galet e Guido Laroma Jezzi.

Latham & Watkins assiste Investindustrial per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione con un team guidato dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Francesca Parisini e il trainee Giovanni Molteni.

PedersoliGattai assiste gli istituti di credito coinvolti nel finanziamento dell’operazione con un team guidato dal partner Gaetano Carrello con la senior counsel Silvia Pasqualini e gli associate Piero Piccolo e Rocco Ottavian, coadiuvato per gli aspetti fiscali dal partner Cristiano Garbarini con la counsel Valentina Buzzi.