IPG Lex&Tax ha assistito Sonnedix, produttore globale di energia rinnovabile con oltre 3,5 GW di capacità operativa, nella ristrutturazione societaria e fiscale dei suoi asset italiani

Roberto Munk, Cristiano Lenti, Maria Luisa Appendino, Enrico Autero, Chiara Groppo, Greta Greco

IPG Lex&Tax, con un team guidato dal Founding Partner Cristiano Lenti e composto da Roberto Munk (Partner), Maria Luisa Appendino (Associate Partner), Enrico Autero (Senior Associate), Greta Greco (Associate) e Chiara Groppo (Trainee), ha assistito Sonnedix, produttore globale di energia rinnovabile con oltre 3,5 GW di capacità installata, nella ristrutturazione societaria e fiscale dei suoi asset italiani, nell’ambito di una operazione di rifinanziamento da 3,25 miliardi di euro realizzata a livello europeo. Questa operazione ha l’obiettivo di espandere il portafoglio di Sonnedix in Spagna, Italia e Francia. La transazione, la più grande e innovativa nella storia di Sonnedix, sarà fondamentale per accelerare la crescita della pipeline della società nel settore delle energie rinnovabili, inclusi i progetti di accumulo e ibridi. Il finanziamento è stato erogato da 15 istituti di credito e investitori istituzionali ed è stato strutturato come un Green and Sustainability-Linked Loan.