IPG Lex&Tax Ottiene la Certificazione UNI 11871:2022: Un Riconoscimento di Eccellenza per Qualità e Valori Etici

Marco Pistis, Eugenia Gargale, Giovanni Izzo e Cristiano Lenti

IPG Lex&Tax è tra i primi Studi legali e fiscali italiani ad aver ottenuto la certificazione UNI 11871:2022, uno standard di qualità dedicato specificatamente alle attività di consulenza legale e tributaria, che conferma l’impegno per un servizio di consulenza di eccellenza e una gestione interna orientata a precisi valori etici.

Questa certificazione si basa su criteri rigorosi che abbracciano inclusività, sostenibilità sociale e ambientale, tutela dei praticanti e attenzione alla qualità delle relazioni con i clienti.

Per IPG Lex&Tax, questo riconoscimento rappresenta una garanzia di qualità per la clientela e una tappa significativa nella sua crescita come Studio moderno e all’avanguardia.

Tra le iniziative interne, IPG Lex&Tax ha eliminato la plastica monouso, ottimizzato le modalità di pendolarismo per ridurre l’impatto ambientale e sviluppato iniziative pro bono per supportare la comunità locale. Inoltre, l’impegno verso la trasparenza nella gestione dei reclami e il supporto continuo a clienti confermano l’attenzione dello Studio per una consulenza inclusiva e orientata al benessere della comunità.

Lo Studio si impegna a mantenere questi standard elevati, con verifiche annuali e un rinnovo triennale della certificazione, assicurando così la continuità del proprio servizio d’eccellenza e dei suoi valori.