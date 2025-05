Italgas lancia un aumento di capitale da oltre 1 miliardo di euro: gli advisor coinvolti

Stefano Bandini

Legance e Foglia & Partners hanno assistito Italgas, società leader nella distribuzione gas quotata su Euronext Milan, nel contesto dell’operazione di aumento di capitale deliberato in data 28 maggio ed il cui avvio è previsto per lunedì 2 giugno.

L’aumento di capitale, dal controvalore superiore al miliardo di Euro, rappresenta una delle più grandi operazioni sul mercato dei capitali equity italiano degli ultimi anni e segue l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas, perfezionatasi lo scorso 1 aprile, che ha visto sempre i legali di Legance e i professionisti di Foglia & Partners al fianco di Italgas.

Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione e nella gestione dell’istruttoria di fronte all’autorità di Vigilanza, il team di Legance è stato guidato da Alberto Giampieri e Stefano Bandini, con Carlotta Giani, Marco Cardello e Emanuele Calì. I profili internazionali dell’operazione sono stati seguiti da Sullivan & Cromwell LLP, con Oderisio de Vito Piscicelli, Costanza Posarelli e Giada Tagliabue.

Chiomenti ha assistito J.P. Morgan SE (sole structuring advisor), BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley & Co. International plc., Société Generale, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di co-global coordinator and joint bookrunner, con un team guidato da Federico Amoroso e composto da Laura Papi, Simone De Benedictis e Emiliano De Luise. Milbank LLP ha agito per i profili internazionali, con un team guidato da David Dixter e composto da Maria Schweinberger, Luca Mirabile e Alexander Hamilton.

I profili fiscali sono stati seguiti da Foglia & Partners, con un team guidato da Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini coadiuvati da Emanuele Gentile e Sergio Mango.

Il team legale interno di Italgas coinvolto nell’operazione ha compreso tra gli altri Germana Mentil, general counsel, con Valentina Piacentini, Luca Bilello, Camilla Dejana, Carlotta Datini e Manuela Fabrizi, nonché Mariassunta Pica, Head of Tax.