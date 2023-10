Italia condannata per l’inquinamento dei rifiuti in Campania di Marina Castellaneta

Accolto il ricorso di 19 residenti: leso il diritto a vivere in un ambiente sano









Il riconoscimento del diritto a vivere in un ambiente non inquinato fa un passo avanti grazie alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo depositata ieri (ricorso 35648/10), con la quale l’Italia è stata condannata perché l’inquinamento causato dai rifiuti in Campania ha inciso sul diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti.

A rivolgersi a Strasburgo sono stati 19 residenti in due Comuni campani che contestavano l’apertura di una discarica in quei luoghi e l’assenza di interventi...