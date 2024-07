Jones Day nella nuova cartolarizzazione italiana di Volkswagen Bank strutturata da UniCredit Bank GmbH

Giuseppina Pagano, Vinicio Trombetti

Jones Day ha assistito Volkswagen Bank nella nuova operazione di cartolarizzazione italiana avente ad oggetto prestiti auto erogati da Volkswagen Bank - Filiale Italiana. L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Private Driver Italia 2024-1, costituita ai sensi della legge 130/1999.

Lo studio ha agito con un team internazionale che ha coinvolto gli uffici di Milano e Francoforte, guidato dai soci Vinicio Trombetti, Giuseppina Pagano e Ulf Kreppel (per la parte di diritto tedesco), affiancati dall’Of Counsel Carla Calcagnile (per gli aspetti tax), da Dario Cidoni and Nikolay Kutsarov (dell’ufficio di Francoforte).

I titoli della cartolarizzazione, che hanno ricevuto un rating pubblico da parte di Moody’s e S&P, sono stati sottoscritti interamente dalla stessa Volkswagen Bank e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.