Karen Davies ri-eletta Global Chair di Ashurst

Karen Davies

Lo studio legale internazionale Ashurst annuncia la ri-elezione di Karen Davies a Global Chair dello studio per un secondo mandato, con effetto dal 1 agosto 2025.

“A nome di tutti i soci, sono lieto di congratularmi con Karen per la sua ri-elezione come Global Chair. Negli ultimi quattro anni, Karen ha dimostrato una forte leadership nel suo ruolo e un profondo impegno verso i nostri clienti e i nostri collaboratori. La sua capacità di guidare lo studio mantenendo al contempo una legal practice attiva è straordinario, e sono fiducioso che sotto la guida continua di Karen come Global Chair, il nostro studio continuerà a crescere e rafforzarsi. Karen ed io continueremo a lavorare a stretto contatto per ottenere risultati eccezionali per i nostri clienti, i nostri collaboratori e lo studio” ha commentato Paul Jenkins, Global CEO dello studio:

Nel suo ruolo di Global Chair, Karen ha delineato diverse aree chiave su cui intende costruire i successi dello studio durante il suo secondo mandato. Questo include sfruttare i punti di forza di Ashurst e cogliere le opportunità emergenti, mantenere un focus costante sui clienti di Ashurst, guidare una trasformazione significativa attraverso l’innovazione e la tecnologia, e ottenere risultati per le persone dello studio e le loro comunità attraverso politiche sostenibili e inclusive.

“È un privilegio essere la Global Chair di Ashurst, e sono entusiasta di iniziare un secondo mandato”, ha detto Karen Davies. “La forza del nostro studio risiede nel talento dei nostri professionisti, nella nostra cultura collaborativa e nel nostro impegno incrollabile a fornire risultati per i nostri clienti. Insieme al Board, a Paul e all’Executive Team, e alla nostra partnership globale e alle nostre persone, continueremo a incrementare i nostri successi e a far progredire lo studio.”

Karen Davies fa parte del Board dello studio dal 2017 e ha assunto il ruolo di Global Chair nel 2021. È una delle principali avvocate di M&A della City di Londra ed è partner nella practice Corporate di Ashurst dal 2012. Le sue doti di leadership e management, combinate con la sua practice di successo, sono state fondamentali per la crescita dello studio.

Il Board continuerà a essere composto dalla Global Chair Karen Davies (Londra), dal Global CEO Paul Jenkins (Sydney/Londra), dai partner Phil Breden (Sydney), Lynn Dunne (Londra), David Jones (Londra), Kylie Lane (Melbourne), Carloandrea Meacci (Milano) e dal CFO, Mark Herbert (Londra), e dai membri indipendenti del Board, Robin Lawther, CBE e Wu Gang.