Kering Eyewear completa con LCA l'acquisizione di UNT

Matteo Montironi e Ginevra Losi









Kering Eyewear, società del Gruppo Kering e principale player nel settore dell'occhialeria di lusso, compie un ulteriore passo avanti nella propria strategia di sviluppo industriale completando l'acquisto di UNT - Usinage & Nouvelles Technologies, secondo quanto annunciato lo scorso marzo e con l'approvazione delle autorità antitrust.



LCA Studio Legale, con un team composto da Daniele Bonvicini, Riccardo Sismondi, Matteo Montironi e Ginevra Losi, ha assistito Kering Eyewear nel closing dell'accordo di acquisizione.



Kering Eyewear progetta, sviluppa e distribuisce occhiali per un portafoglio di 17 marchi, che include i brand di proprietà Lindberg, marchio di occhiali danese di lusso, e Maui Jim, riconosciuto per la tecnologia all'avanguardia e il suo spirito hawaiano, e ZEAL Optics, occhiali sostenibili per gli appassionati delle attività outdoor, nonché i brand Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Dunhill, Boucheron, Pomellato, Alaïa, MCQ e Puma.



UNT, fondata nel 1989 a Morbier, in Borgogna-Franca Contea, nell'est della Francia, è un'azienda specializzata nella produzione di componenti metalliche e meccaniche di precisione per l'intero settore dell'occhialeria di alta gamma.