K&L Gates, il dipartmento Finance cresce con l’ingresso di Chiara Anceschi e del suo team

Chiara Anceschi

K&L Gates accoglie Chiara Anceschi come socio del dipartimento Finance della sua sede di Milano.

L’avv. Chiara Anceschi (in foto) si occupa del settore del debito e lavora da anni con banche, fondi di debito e immobiliari, servicers, alternative lender e borrower su operazioni di lending, finanza strutturata, ristrutturazione del debito e work out di sofferenze.

Chiara vanta un’esperienza risalente con i vari attori del settore del credito, in operazioni corporate e immobiliari (fornendo il supporto alle innovative soluzioni di finanziamento e turnaround che il mercato ha via sviluppato dal 2008 in avanti in coerenza con il panorama di mercato). Già partner di un importante Studio internazionale, ha altresì lavorato in primari Studi nazionali e internazionali a partire dal 2000.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto nel nostro team all’Avv. Anceschi. Conosciamo Chiara da tempo e abbiamo avuto modo di apprezzarla come professionista di valore, stimata dal mercato e con una profonda conoscenza del suo settore di riferimento. Fra le sue numerose qualità professionali, spicca la sua reputazione di consulente strategica, fortemente orientata alle esigenze del cliente. Non ho dubbi circa il fatto che sarà una importante risorsa per il nostro Studio, in Italia e globalmente, nonché per i nostri clienti. Siamo compiaciuti del fatto che Chiara abbia scelto di unirsi a noi e certi che contribuirà in maniera determinante alla crescita qualitativa della nostra offerta”, ha commentato Giampaolo Salsi, managing partner della sede milanese di K&L Gates.

“Chiara consentirà un rilevante rafforzamento delle nostre capacità di assistere la clientela in modo integrato e su tematiche di particolare complessità che rivestono una sempre maggiore rilevanza nel panorama economico attuale. Prevediamo che la sua esperienza e le sue conoscenze saranno immediatamente utili ai nostri clienti locali come a quelli del network globale. L’ingresso di questo team si allinea bene con le nostre capacità esistenti e con la nostra visione per il futuro”, è stato il commento di Antony Griffiths, managing partner di K&L Gates Europe e Middle East.

Insieme a Chiara si uniscono a K&L Gates Giorgio Paludetti, come counsel, l’associate Carlotta Dionisi insieme alla junior associate Sofia Stefani e la trainee Elisa Massimetti. Salgono quindi a 11 i professionisti del dipartimento Finance della sede di Milano.

La practice Finance globale di K&L Gates integra le numerose discipline coinvolte nelle operazioni di finanziamento e ristrutturazione nei mercati e nei settori di tutto il mondo. Con uffici in Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, Nord America e Sud America, lo Studio mantiene un equilibrio tra rappresentanza buy-side e sell-side nel suo lavoro per conto di creditori, mutuatari, servicer, gestori di garanzie, fiduciari, agenzie di rating, investitori e altri partecipanti a una vasta gamma di operazioni di finanziamento.