K&L Gates e KPMG nella cessione di Slim Aluminium S.p.A. al gruppo Dingsheng

Francesco Peruffo, Pasquale Marini e Giovanni Testa









Quantum Capital Partners (QCP) - gestore di fondi di investimento con sede a Monaco di Baviera specializzato in operazioni di turn-around e carve-out di grandi gruppi, le cui società in portafoglio rappresentano un fatturato annuo consolidato di circa EUR 1,2 miliardi e impiegano circa 4.700 dipendenti in tutta Europa - nell'ambito della vendita di Slim Aluminium S.p.A. a Dingsheng Group, il maggiore produttore a livello mondiale di laminati di alluminio, con sede nella provincia di Jangsu, Cina, un fatturato consolidato annuo di circa EUR 21,5 miliardi e già attiva in Italia e in Europa tramite l'investimento effettuato nel 2019 in European Metals S.r.l., acquistata da una procedura concorsuale.



Slim Aluminium produce un'ampia gamma di lastre, nastri e fogli di alluminio destinati ai settori dell'imballaggio, dell'automotive, dei trasporti e dell'edilizia e serve l'intero mercato europeo con una capacità totale di 120.000 tonnellate all'anno, mentre la controllata tedesca Merseburg GmbH è specializzata nella produzione di laminati sottili di alluminio destinati ai maggiori produttori di imballaggio per i settori alimentare e farmaceutico in Europa.



Quando Slim è stata acquisita nel 2016, l'azienda registrava significative perdite operative. Grazie alla strategia adottata dai fondi gestiti da QCP, indirizzata a una crescita sostenibile, responsabile e di lungo termine, Slim ha saputo completare negli anni una radicale trasformazione, registrando nel 2022 ricavi consolidati per EUR 326,8 milioni, un EBITDA di EUR 18,9 milioni e un risultato netto di EUR 9,6 milioni.



QCP è stata assistita da K&L Gates, con un team composto da Pasquale Marini (in foto al centro), Francesco Peruffo (in foto a sinistra) e Gaia Bacchi, che si è occupato degli aspetti corporate/M&A dell'operazione, mentre gli aspetti relativi all'autorizzazione in materia Golden Power sono stati curati da un team multi-giurisdizionale delle sedi di Milano e Berlino, composto da Chiara Toccagni, Annette Mutschler-Siebert, Alexander Rospert e Martina Maggioni.



Dingsheng Group è stata assistita da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG), con un team composto da Alberto Cirillo, Giovanni Testa (in foto a destra) e Chiara Porrone per i profili corporate/M&A e da Alessandro Calastrini per i profili fiscali e da KPMG Corporate Finance che ha agito come unico consulente finanziario dell'acquirente con un team composto da Alberto Niccolini e Marcello Merlo. KPMG ha inoltre svolto la due diligence per conto dell'acquirente e, in particolare, KPMG S.p.A., con un team composto da Massimiliano Di Monaco e Matteo Balliano, ha curato la parte finanziaria, mentre Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG) ha svolto la due diligence fiscale, con un team composto da Fabio Avenale e Gabriele Davi, e giuslavoristica, seguita da Silvano Geusa e Maria Paola Ingletto.