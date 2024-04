K&L Gates e Laward nell’ingresso di Visma sul mercato italiano

K&L Gates Studio Legale Associato ha assistito Visma, gruppo leader in Europa nella fornitura di software per le aziende e con un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro, nell’operazione di investimento in Fiscozen SpA, piattaforma online SaaS che semplifica processi di contabilità, fatturazione e dichiarazione dei redditi a beneficio dei commercialisti che supportano le Partite IVA.

K&L Gates ha assistito Visma con un team coordinato da Arturo Meglio (foto a sinistra), partner responsabile ...