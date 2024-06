K&L Gates Italia con Savini Momenti d’Autore (Gruppo Savini) nella partnership con il Gruppo Sangiovanni riguardante Villa Porticciolo

Arturo Meglio, Pierluigi Vingolo

Con il team composto da Arturo Meglio (partner, in foto a sinistra), Pierluigi Vingolo (senior associate, in foto a destra) e Giulia Di Bartolo (trainee), K&L Gates Italia ha assistito il gruppo Savini nella negoziazione e formalizzazione dei vari profili legali di una partnership con Villa Porticciolo volta a sviluppare il brand Savini Momenti d’Autore. Si tratta di una nuova business unit recentemente lanciata dal Gruppo Savini per portare l’expertise e il savoir faire nella creazione di eventi di lusso e nell’ideazione di esperienze culinarie anche al di fuori dalla storica location del ristorante Savini in Milano, Galleria Vittorio Emanuele II.

Originaria del 1700 e tutelata dalle Belle Arti, Villa Porticciolo ha visto passare nei secoli tra i più illustri personaggi della storia, tra cui Ernest Hemingway, Sigmund Freud, Vasilij Kandinskij. Grazie ad un attento restauro conservativo, portato avanti negli ultimi anni dal Gruppo Sangiovanni, la Villa sta ritrovando il suo splendore. Si tratta di una delle strutture ricettive più prestigiose di Rapallo.

Nel contesto della partnership così stipulata, Savini Momenti d’Autore si occuperà della proposta culinaria e del servizio di sala, ideando nuovi menù a firma Savini e mise en place studiate ad hoc, per una serie di eventi privati ed “Experiences” aperte al pubblico.

“È un piacere assistere la proprietà e il management del Gruppo Savini. È un esempio virtuoso e di eccellenza dell’imprenditoria italiana che si contraddistingue per dinamismo, originalità e carattere, mantenendo sempre fede alla sua storica tradizione. Il nostro ruolo in questa iniziativa testimonia inoltre la crescente presenza dello studio nell’ambito dei servizi legali legati al settore del food & beverage e del luxury”. Così ha commentato Arturo Meglio partner della sede di Milano responsabile del dipartimento italiano di Corporate/M&A di K&L Gates Italia.

