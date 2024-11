L’abitazione del portiere può essere acquistata da un terzo dopo lo sfratto

L’immobile adibito ad abitazione del portiere può rientrare, eseguito lo sfratto, nella disponibilità del terzo che lo ha acquisito in seguito ad aggiudicazione: senza, quindi, che l’iniziale destinazione d’uso (a portierato) possa avere carattere perpetuo.

La vicenda

Questo il principio espresso dalla Cassazione con sentenza n. 29199/24. Venendo ai fatti - con atto del 19 novembre 2008 - un soggetto ha intimato a un condominio in Napoli lo sfratto per finita locazione in relazione a immobile, da lui ...