L'accesso abusivo a sistemi informatici a cura della Redazione Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violazione di domicilio - In genere - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Modifica indirizzo mail collegato ad account messo a disposizione dall'azienda - Configurabilità del reato.

In tema di accesso abusivo a sistema informatico, il giudice deve verificare se l'introduzione o il mantenimento nel sistema informatico, anche da parte di chi aveva titolo per accedervi, sia avvenuto in contrasto o meno con la volontà...