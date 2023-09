L’amministratore non è responsabile delle alterazioni architettoniche poste in essere dai condòmini di Fulvio Pironti

L’amministratore di condominio non risponde degli effetti pregiudizievoli derivati all’edificio da interventi realizzati dai singoli condòmini (nel caso di specie, i condòmini avevano sostituito gli infissi nei propri appartamenti ledendo il decoro architettonico). Lo precisa la Corte di Appello di Bari resa con sentenza n. 1344 pubblicata il 20 settembre 2023.



Il caso

Un condomino conveniva in giudizio l’amministratore dell’edificio per sentirlo condannare al risarcimento del danno poiché si era...