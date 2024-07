L’amministratore va condannato in proprio a consegnare gli estratti del conto corrente condominiale

La condanna alla consegna degli estratti di conto corrente condominiale deve essere avanzata nei confronti dell’amministratore in proprio (e non contro l’ente di gestione in persona del suo rappresentante) poiché risponde contrattualmente verso i singoli condòmini della sua inadempienza. Lo precisa il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5670 del 31 maggio 2024.

Il caso

Un condomino trascinava in giudizio il condominio, in persona del suo amministratore, per ottenere la consegna di copia...