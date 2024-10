L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“L’ASSOCIAZIONISMO FORENSE: RUOLO, IMPORTANZA, RAPPRESENTANZA, SCENARI E PROSPETTIVE”.

Il webinar è centrato sull’importanza dell’associazionismo in relazione alla professione forense anche in ottica prospettica. Si discuterà di politica forense a servizio del processo di autodeterminazione ed aumento del potere delle donne Avvocato, oltre che dell’obbligo formativo degli Avvocati, delle esenzioni, degli esoneri e delle sanzioni per il mancato adempimento. Si approfondirà quindi il tema del linguaggio giudiziale e stragiudiziale e l’accesso alla professione da parte dei giovani Avvocati. Si terrà infine un focus sulla preoccupante fuga dalla professione forense in atto.

L’evento avrà luogo il prossimo 2 dicembre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza.

Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il form di registrazione. Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA