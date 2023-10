L’Avv. Silvia Cerri di BSVA Studio Legale Associato nominata nel Consiglio di Amministrazione di ACRA

L’Avvocato Silvia Cerri, Senior Associate di BSVA Studio Legale Associato, è stata eletta come membro del Consiglio di Amministrazione di ACRA, organizzazione non governativa, laica e indipendente, impegnata da oltre cinquant’anni nella cooperazione internazionale, nella tutela dei diritti umani e nel contrasto delle povertà e delle disuguaglianze. L’incarico viene svolto a titolo gratuito.



La presenza dell’Avvocato Silvia Cerri nel Consiglio di Amministrazione rappresenta un ulteriore rafforzamento del tessuto dirigenziale dell’organizzazione e della compliance relative alle norme che governano il Terzo Settore e la cooperazione internazionale, finalizzato a rendere sempre più solido ed efficace l’impegno nel sociale da attuare nel prossimo futuro.



Laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Silvia Cerri, collabora con BSVA studio legale dal 2018. Precedentemente impegnata in dipartimenti Corporate M&A di primari studio legali, ha maturato una significativa esperienza su tutte le questioni di natura stragiudiziale, assistendo i clienti con riferimento a operazioni straordinarie di M&A e di investimento. Svolge inoltre attività ordinaria di impresa, con particolare riferimento a tematiche di diritto societario, contrattualistica commerciale e assistenza generale day-by-day.



ACRA, fondata a Milano nel 1968, lavora insieme alle comunità locali in Africa e America Latina per garantire il diritto d’accesso a cibo, acqua, educazione, energia; per la protezione e tutela dell’ambiente e per sostenere una crescita inclusiva e duratura, valorizzando i talenti locali e promuovendo la parità di genere. In Europa e in Italia promuove una cultura di dialogo, integrazione, scambio interculturale e solidarietà; progetti per il contrasto delle violenze di genere e per la lotta al cambiamento climatico. Organizza attività di educazione alla cittadinanza globale per le scuole e i giovani; si impegna per la promozione di modelli agricoli e di pratiche di consumo sostenibili (www.acra.it)