L’avvocato non può rinunciare al gratuito patrocinio per il cliente di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’avvocato non può rinunciare al gratuito patrocinio in nome dell’assistito. Trattasi infatti di diritto soggettivo della parte e solo il titolare del beneficio può rinunciarvi. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 31928/2023, decidendo una vicenda riguardante il contratto preliminare di acquisto di un terreno.



La vicenda

Nella fattispecie portata all’attenzione della S.C., in particolare, veniva lamentato l’inadempimento contrattuale del compratore convenuto...